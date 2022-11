OM spreekt van horrorscenario: Kenzo K. schuldig aan moorden

K. staat terecht voor het doodsteken van twee vrouwen in zijn flat op 17 september vorig jaar, wat hij volgens de officier met voorbedachten rade deed. Daarna heeft hij volgens het OM vanaf zijn eigen balkon gericht met een kruisboog geschoten op een politieagent en een verpleegkundige.

De dodelijke slachtoffers waren zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht. Het 70-jarige slachtoffer werd op haar bank neergestoken, ze had negen steekwonden. Haar 52-jarige nicht is volgens het OM op meerdere plekken in de woning gestoken, gezien de bloedsporen. Ze is naar de slaapkamer gevlucht en uiteindelijk in de gang om het leven gebracht met zeventien messteken.

De 33-jarige verpleegkundige die bij de onderbuurvrouw op bezoek was om haar te verzorgen, wist ternauwernood via een balkon aan de M. Th. Steynstraat in Almelo te ontkomen. Hangend aan de reling belde ze met 112. De verpleegkundige viel van tweehoog en lag zwaargewond op de grond toen K. een pijl op haar afvuurde. „Zij is ontsnapt aan de dood”, zei de officier.

In de woning van K. zijn aantekeningen gevonden waarin hij onder meer schreef „grof geweld is goed”, „bloed moet” en „jullie vragen erom om afgeslacht te worden.” De officier: „In aantekeningen die bij K. op de bank lagen schrijft hij over een slachtpartij, over het neersteken van mensen. Dit zou een script kunnen zijn voor wat er op de zeventiende september is gebeurd.”

Zelf zegt K. zich niets meer van de gebeurtenissen te herinneren, maar volgens de officier is dat niet van belang om de tweevoudige moord en de moordpogingen te kunnen bewijzen. Ook een stoornis, zoals een psychose, sluit voorbedachte rade niet uit. „Ook iemand in psychose kan opzettelijk handelen.”

Na het requisitoir van de officier van justitie en aansluitend het pleidooi van de verdediging krijgt K. het laatste woord. De rechtbank doet op 23 december uitspraak.