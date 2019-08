Saoedische vrouw mag zelfstandig reizen

De beslissingen zijn uitgegeven in een reeks koninklijke besluiten. Daarin staat onder meer dat een Saoedisch paspoort moet worden afgegeven aan elke burger die erom vraagt en personen boven de 21 jaar geen toestemming nodig hebben om te reizen. De wijzigingen in de regelgeving verlenen vrouwen ook het recht om geboorte, huwelijk of scheiding te registreren en in aanmerking te komen als voogd voor minderjarige kinderen.

De koninklijke familie van Saoedi-Arabië heeft al eerder aangegeven dat ze progressieve hervormingen wil doorvoeren. Zo mogen vrouwen sinds juni 2018 autorijden en werd eind mei een wet aangenomen tegen seksuele intimidatie van vrouwen. Ook kunnen vrouwen nu naar de bioscoop en in een stadion zitten. Dergelijke kleine hervormingen lijken volgens Amnesty International echter vooral bedoeld om het imago op te poetsen voor buitenlandse investeerders.