UvA zette kade Grimburgwal al eerder af na verzakking

Een stuk van de kademuur van de Grimburgwal in Centrum is dinsdag ingestort. Het gaat om het stuk van de kade op de hoek van de Grimburgwal en Oudezijds Voorburgwal. De kade is daar met lantaarnpaal en al in het water verdwenen. Ⓒ Hollandse Hoogte

AMSTERDAM - De kade aan de Amsterdamse Grimburgwal, waarvan dinsdag een deel instortte, was al eerder uit voorzorg afgezet vanwege een verzakking in de bestrating. De Universiteit van Amsterdam (UvA) had in mei het straatwerk laten vernieuwen en op 18 augustus bleek een deel verzakt. Een onderzoek naar de oorzaak was nog gaande, meldt de UvA op de website.