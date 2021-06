EU aast op klimaatgeld: CO2-beprijzing voor auto’s en huizen moet geld in laatje brengen

Door de nieuwe plannen van Timmermans dreigt ook de prijs aan de pomp te stijgen. Ⓒ Aldo Allessie

Den Haag - Brussel aast op meer eigen inkomsten. CO2-beprijzing voor auto’s en huizen moet ook geld in het laatje brengen voor de Europese Unie, onthult Diederik Samsom in een videogesprek met de Tweede Kamer. Deze verandering in het systeem van emissierechten zal de Nederlandse consument in de portemonnee raken.