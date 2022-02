Zoenprotest op Valentijnsdag

Tientallen koppels kwamen af op de actie van de Haagse PvdA en Jonge Socialisten Den Haag - Leiden. Ieder met een eigen reden. „Ik kom zelf uit Hongarije en weet uit eigen ervaring hoe moeilijk het is om in een land te wonen waar mensen zoals ik niet worden geaccepteerd”, zegt Dori, die samen met zoenpartner Elin naar de hoek Javastraat/Alexanderstraat kwam. Zij heeft juist een heel andere ervaring. „Mijn familie was heel open. Ik wil dat iedereen kan opgroeien zoals ik. Liefde is liefde.”

Marck wilde ook graag zijn vriend meenemen, maar vanwege corona kon die niet mee. Hij mag daarom legitiem vreemdgaan ’voor een goed doel’ met goede vriend Melvin. „Vandaag vieren wij de liefde en er is geen plek voor haat. Niet in Polen, Nederland en ook niet in Den Haag”, schalt Marck door een luidspreker vlak voor het zoenprotest losbarstte.

Omstreden wet

Hij hekelt de omstreden wet die afgelopen januari werd aangenomen in het Poolse lagerhuis. Deze wet beperkt de onafhankelijkheid van scholen door meer macht te geven aan schoolleiders, die streng in de gaten worden gehouden door de overheid. Ook krijgt de overheid het laatste woord over de lesstof waardoor inclusieve seksuele voorlichting kan verdwijnen. Schoolhoofden die niet gehoorzamen, kunnen zonder waarschuwing worden ontslagen. „Inclusieve seksuele voorlichting wordt door deze wet onmogelijk gemaakt”, zegt het kandidaat-raadslid dat de tiende plek siert op de lijst van de Haagse PvdA. „Je ziet dat politici uit Nederland lachend op de foto gaan met de Poolse premier. Op die manier komen deze denkbeelden gevaarlijk dichtbij. Daar moeten wij een statement tegen maken. Tot hier en niet verder.”

Den Haag heeft een stedenband met de Poolse stad Warschau. „Dus Den Haag kan in haar contacten met Warschau benadrukken hoe belangrijk de Europese normen en waarden zijn voor zowel ons én voor de LHBTQIA+-gemeenschap in Polen”, legt Marck uit. „Dat is ook waarvoor wij pleiten met dit protest. Maar ook mensen die zin hadden om te zoenen op Valentijnsdag waren natuurlijk welkom.”