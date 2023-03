Zestig CDA-verkiezingsposters gestolen in Weert

De grote posters zaten in grote zwarte frames die niet zomaar even op te pakken zijn. Daarvoor heb je specifiek gereedschap nodig. „Vrijdag hingen ze er nog, maar mensen hebben me verteld dat ze zaterdagochtend iemand de posters hebben zien weghalen”, vertelt Geelen maandag. Ze heeft geen idee wie zoiets doet en waarom. Volgens Geelen zijn alleen posters van haar verdwenen, niet van andere CDA-kandidaten of van andere partijen. „Maar ik denk niet dat het op mij als persoon gericht is.”

„Het is niet normaal dat zoiets gebeurt. Het gaat om mensen die ondanks dat we in vrijheid en in een democratie leven het nodig vinden om spullen van anderen te stelen.”

Schaamte voorbij

De Limburgse CDA-lijsttrekker Michael Theuns stelt in een reactie dat een kleine groep mensen blijkbaar de schaamte voorbij is. „Er wordt materiaal gericht vernield, nu zelfs gestolen”, zei hij. Ook sprak hij zich uit tegen haatberichten op sociale media, zoals dat het CDA een nazi-partij zou zijn en zou bestaan uit zakkenvullers en „vuile honden die beter kunnen opzouten”, citeerde Theuns zelf tweets van mensen met onherleidbare namen. ”15 maart gaat ook over hoe we met fatsoen en respect met elkaar omgaan”, zegt Theuns.

De politie wil niet zeggen of inmiddels aangifte is gedaan. „In verband met de privacy doen we hierover nooit mededelingen”, zei een woordvoerster.