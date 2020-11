Koning opent nieuwe begraafplaats voor veteranen

De bijzondere begraafplaats, naast het Nationaal Ereveld Loenen, is dus net op tijd klaar, stelde de koning vast. Dat gold ook voor het herinnerings- en educatiecentrum dat de verbinding vormt tussen beide terreinen. De laatste natuursteen is pas vorige week gezet. Vanwege de coronacrisis had de levering uit Spanje vertraging opgelopen. Het resultaat noemde Willem-Alexander „prachtig en sereen.”

De koning opende de begraafplaats door voor een gigantische spiegel te gaan staan, ontworpen door kunstenares Renee van Bavel. Aan de bovenkant van de spiegel is de tot overdenking uitnodigende tekst ’Zo zien mensen eruit die in vrede leven’ aangebracht. Daarna maakte hij een wandeling over het terrein, waar in eerste instantie plek is voor 900 graven. Die zullen gemarkeerd worden met staande zerken, om ook een contrast aan te brengen met het Ereveld waar de grafstenen liggend zijn.

Tekst loopt door onder de foto

Ⓒ ANP / HH

De oprichting van een veteranenbegraafplaats was een wens onder de 115.000 veteranen, zo bleek uit onderzoek. In Loenen kunnen zowel veteranen als desgewenst hun partner een plek krijgen, of kan hun as worden uitgestrooid.