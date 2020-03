Festivalbranche vreest mislukte zomer

Seizoensopener Paaspop is inmiddels al van de baan. Ⓒ ANP Kippa

AMSTERDAM - Het is guur weer in festivalland. Paaspop is al afgelast, festivalgangers dumpen hun tickets online en de branche siddert voor een mislukte zomer. De kans is groot dat organisaties omvallen. „Ik denk dat zowel kleine als grote festivals in de rats zitten”, aldus Willem Westermann van de Vereniging voor Evenementen Managers (VvEM).