Lancering N-Koreaanse spionage-satelliet mislukt, stort in zee

De lancering was de zesde poging van de nucleair bewapende staat om een spionagesatelliet te lanceren, en de eerste sinds 2016. De bedoeling was om de satelliet in een baan om de aarde te brengen. Noord-Korea hoopt zo de activiteiten van de Verenigde Staten beter in de gaten te kunnen houden.

De VS hebben de lancering „krachtig” veroordeeld, omdat deze „de spanningen verhoogt” en „de veiligheidssituatie in de regio en daarbuiten dreigt te destabiliseren”, aldus een woordvoerder van het Witte Huis. Ook secretaris-generaal Antonio Guterres van de Verenigde Naties veroordeelde de lancering. Hij voegde eraan toe dat elke lancering van een ballistische raket door Pyongyang in strijd is met resoluties van de Veiligheidsraad.

Noord-Korea had eerder al aangekondigd dat het tussen 31 mei en 11 juni zijn eerste militaire verkenningssatelliet zou lanceren. In aan internationale autoriteiten verstrekte informatie waarschuwde het Aziatische land dat door de lancering brokstukken van de raket in de Gele Zee en in de Stille Oceaan zouden vallen.

Brandstofsysteem

De storing in de raket werd veroorzaakt door instabiliteit in de motor en het brandstofsysteem, aldus staatspersbureau KCNA. De autoriteiten zeggen de precieze toedracht verder uit te zoeken en „zo snel mogelijk” een nieuwe lanceerpoging te doen.

De lanceringsraket was richting het zuiden afgeschoten. In reactie op de lancering werd zowel in de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoul als in de Japanse archipel Okinawa het luchtalarm geactiveerd. In Seoul kregen alle inwoners vlak na de lancering een bericht op hun mobiele telefoon waarin ze werden gevraagd zich voor te bereiden op een evacuatie, waarbij „kinderen en ouderen op de eerste plaats komen.” Toen eenmaal duidelijk was dat de lancering niet tot gevaar voor de bevolking zou leiden, werden de noodberichten teruggetrokken.