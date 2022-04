Schietpartijen in omgeving Universiteit Indiana; verdachten ingerekend

Lokale nieuwsmedia spreken van een schietpartij in een nachtclub, the Kalao-bar, waarbij de gealarmeerde politie drie slachtoffers vond. Een van hen was al overleden. Terwijl de aandacht van de lokale politie zich richtte op de nachtclub, kwam nog een melding binnen, van vijf of zes schoten in de omgeving van de bibliotheek van de universiteit.

Op social media roeren bezorgde studenten en burgers zich. Zij tasten in het duister over de toedracht en laken het gebrek aan informatie vanuit de universiteit.

Beluister hier het radioverkeer van de Bloomington Police

Inmiddels zou, met de aanhouding van de verdachten, het gevaar op nog meer schoten zijn geweken.