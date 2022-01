Getuige tegen Taghi geliquideerd in Spanje

Justitiebronnen hebben dit bevestigd na berichtgeving van Het Parool.

‘Slager’ was de eerste die in 2015 tegenover de politie de naam van Taghi noemde als drugshandelaar en opdrachtgever van moorden. Buzhu was er toen naar eigen zeggen achter gekomen dat een moordcommando naar hem op zoek was.

De verklaringen van Buzhu vormden belangrijk bewijs in het onderzoek 26Koper naar een ‘uitzendservice’ voor moordopdrachten, die volgens justitie door Taghi werden verstrekt. In 2016 werd een relatie van Buzhu, de Montenegrijn Ranko Scekic, geliquideerd. Vanaf die periode leidde ’Slager’ een zwervend bestaan omdat hij wist dat er ook op hem werd geloerd.

Hartproblemen

Hij ontsnapte naar eigen zeggen aan meerdere moordpogingen, waaronder een keer in de omgeving van een advocatenkantoor in Utrecht. Eind vorig jaar verbleef hij langere tijd in Nederland en werd hij wegens hartproblemen opgenomen in een Eindhovens ziekenhuis. Hoe ’Slager’ aan zijn einde kwam is nog onduidelijk. Zijn lichaam was dermate verbrand dat forensisch onderzoek duidelijk moet maken wat de doodsoorzaak is. De politie sluit niet uit dat hij voorafgaand aan de moord is gemarteld.

’Slager’ zou eind vorig jaar door de rechter-commissaris in het Marengo-proces tegen Taghi c.s. worden gehoord als getuige. Onduidelijk is of dat verhoor is doorgegaan. Twee weken geleden werd hij nog in Nederland gesignaleerd.