Syrische troepen schieten op bestormers overheidsgebouw

Een paar honderd Syriërs hadden zich verzameld bij het kantoor van de gouverneur uit onvrede over de economische crisis en stijgende prijzen in het land. Na het gooien van stenen escaleerde het protest in een bestorming. De demonstranten verwijderden een portret van Assad en verscheurden het. De Syrische staatsmedia spreken van "tientallen misdadigers" die officiële documenten in brand steken. De gouverneur en zijn personeelsleden waren op dat moment niet meer aanwezig in het gebouw.

Volgens getuigen zijn tientallen mensen gewond geraakt toen de veiligheidstroepen begonnen te schieten. Een demonstrant overleed in het ziekenhuis, een aantal anderen wordt daar nog behandeld.

In As-Suwayda wonen veel Druzen, een religieuze minderheid die ontstaan is als stroming in de sjiitische islam, maar doorgaans is de bevolking in de stad loyaal aan de regering van Assad. De laatste twee jaar zijn er vaker protesten over de slechte staat van de economie in het door oorlog geteisterde Syrië.