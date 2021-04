Artsen: Navalny kan elk moment sterven

Navalny ging eind maart in hongerstaking omdat hij in de gevangenis niet de passende zorg zou krijgen voor zijn klachten. De Kremlincriticus had last van zijn rug en gevoelloosheid in zijn handen en benen. Zijn gezondheid gaat volgens zijn advocaten snel achteruit. Navalny wil onderzocht worden door een arts naar keuze, maar dat wordt niet toegestaan.

Navalny’s woordvoerster Kira Jarmisj, die hem vergezelde toen hij instortte in een vliegtuig na de vergiftiging in augustus vorig jaar, zei dat de situatie opnieuw kritiek was. „Alexej gaat dood”, zei ze op Facebook. „In zijn toestand is het een kwestie van dagen.”

J.K. Rowling

De Amerikaanse president Joe Biden vindt het lot dat de oppositieleider momenteel ondergaat „zeer onrechtvaardig.” Dat heeft hij gezegd tegen enkele journalisten die de situatie van Navalny hadden aangekaart. Ruim zeventig internationale prominenten riepen zaterdag in een open brief, die onder meer in de Franse krant Le Monde werd gepubliceerd, de Russische president Vladimir Poetin op ervoor te zorgen dat Navalny goede medische zorg krijgt. Onder de ondertekenaars zijn de schrijvers J.K. Rowling, Salman Rushdie en Martin Amis, de acteurs Vanessa Redgrave en Jude Law en Abba-muzikant Björn Ulvaeus.

De laatste foto’s van Navalny zijn van de rechtszaken, zoals hier. Sindsdien is niets meer op beeld van hem vernomen. Ⓒ REUTERS

Volgens de medische vakbond Artsen Alliantie, die banden met Navalny heeft, is het gezichtsvermogen van de oppositieleider verslechterd sinds hij in hongerstaking is gegaan. Ook zou hij een groter risico op nierfalen lopen. Een woordvoerster van de Artsen Alliantie noemde zaterdag de toestand van Navalny kritiek. Ze zei dat artsen van de bond Navalny niet zelf hebben onderzocht, maar dat de Artsen Alliantie zich baseert op resultaten van testen die advocaten van de oppositieleider hadden verkregen.

Cel

De criticus van het Kremlin werd in februari veroordeeld tot 2,5 jaar cel. De rechtbank oordeelde dat hij de voorwaarden van zijn voorwaardelijke vrijlating in een fraudezaak had geschonden tijdens zijn verblijf in Duitsland. Daar werd Navalny behandeld vanwege een vergiftiging met het zenuwgif novitsjok, volgens hem het werk van het Kremlin. Door de medische behandeling kon hij niet voldoen aan de meldplicht in Rusland.