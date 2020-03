23 jaar cel voor Harvey Weinstein

NEW YORK - Voormalig filmproducent Harvey Weinstein is wegens aanranding en verkrachting veroordeeld tot een gevangenisstraf van 23 jaar. De 67-jarige Weinstein was afgelopen maand al door een jury schuldig bevonden aan aanranding van een productie-assistente in 2006 en de verkrachting van een vrouw die een loopbaan als actrice nastreefde in 2013.