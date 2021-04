LIVE | Zitting in grasmaaierdrama dat 6-jarige Fleur het leven kostte van start

Het grasmaaierongeluk gebeurde op een grasveld bij een basisschool in Kampen. De leerlingen mochten tijdens de pauze op dat grasveld spelen. Toen de bestuurder, Daniël V. wilde gaan maaien, zag hij een groepje kinderen op het gras. Hij toeterde en beduidde dat ze weg moesten gaan. Toen hij dacht dat ze weg waren, reed hij achteruit. Even daarna zag hij het meisje vallen. Hij remde, maar de machine reed nog even door. Onderzoekers denken dat de grasmaaier mogelijk in een verkeerde stand stond en daarom niet direct stopte.

Fleur kwam onder de grasmaaier terecht en raakte ernstig gewond. Ze overleed vijf dagen later aan haar verwondingen.

