Negen aanhoudingen voor drugshandel en witwassen in Den Haag

De recherche had de negen verdachten al langer in het vizier. Er werd al enige tijd uitgebreid onderzoek gedaan naar de verdachten. De recherche maakte onder andere gebruik van informatie uit de versleutelde communicatiedienst EncroChat. Deze dienst wordt voornamelijk gebruikt door criminelen, hiermee dachten ze in het ‘geheim’ met elkaar te kunnen communiceren, maar de politie wist het netwerk te kraken.

Naar aanleiding van onder andere de gekraakte berichten heeft de politie een aantal huiszoekingen gedaan en wat bedrijfspanden onderzocht. Daar werd niet alleen geld in contanten gevonden, maar ook wapens. Ook werden er auto’s in beslag genomen van een autobedrijf, omdat volgens Dick Goijert van de Haagse politie, ‘het vermoeden heerst dat deze gekocht zijn met crimineel geld’.

Of er ook verdovende middelen zijn gevonden, is nog niet zeker. Volgens Goijert, is het onderzoek nog in volle gang en moeten de middelen eerst getest worden.