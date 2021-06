OPROEP: Bent u de dupe van hack bij Mandemakers?

Foto ter illustratie Ⓒ Dijkstra BV

Amsterdam - Wie zit te wachten op een bestelde keuken of op een bankstel van Mandemakers heeft pech. Het grote keuken- en meubelbedrijf is prooi geworden van hackers. Daardoor worden er vanaf donderdag tijdelijk geen meubelen bezorgd. Het bedrijf van de Brabantse ondernemer Ben Mandemakers, met merken als Brugman, Keukenconcurrent en Piet Klerkx, is ook niet meer telefonisch of per e-mail bereikbaar. De Telegraaf is op zoek naar gedupeerde consumenten.