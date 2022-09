Premium Het beste van De Telegraaf

Nuance: Tegenoffensief van Oekraïne is tactische doorbraak, ’maar geen keerpunt in de oorlog’

Door Marc Klifman Kopieer naar clipboard

De Oekraïense president Zelenski deelde beelden van triomfantelijke soldaten in het heroverde gebied (links), terwijl daar volgens de Oekraïners ook veel Russische soldaten krijgsgevangen genomen worden (rechts).

Met ook de herovering van de stad Koepjansk en andere lokale overwinningen is het Oekraïense leger bezig met een serieus tegenoffensief tegen de Russische bezettingsmacht. Volgens oud-kolonel Roger Housen is de tegenaanval zéker een tactische belangrijke doorbraak. Maar tegelijk nuanceert hij. „Dit is ook zeker een boost voor hun moraal. Maar dit is géén keerpunt in de oorlog.”