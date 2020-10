Motorrijder komt om bij zwaar ongeval op A12 bij Veenendaal

De A12 tussen Maarsbergen en Veenendaal-West is dicht wegens het ongeluk, meldt de ANWB. De afsluiting gaat naar verwachting tot zeker 21.00 uur duren.

Voor verkeer richting Arnhem is een omleiding ingesteld. Op de A12 in de andere rijrichting zijn twee rijstroken dicht.

Op beelden is te zien dat een auto over de kop is geslagen en dat er tal van hulpdiensten zijn uitgerukt om te assisteren.