Premium Het beste van De Telegraaf

Nederlandse leerlingen scoren slechter op leesvaardigheid dan die in veel andere westerse landen Leesniveau kinderen ’rampzalig’, maar deze school wist trend te keren

Door Emile Kossen Kopieer naar clipboard

„Ik merk juist steeds dat je leerlingen echt kunt inspireren”, zegt juf Daisy Mertens Ⓒ Jeroen Kuit

En weer is de leesvaardigheid van basisschoolleerlingen afgenomen, blijkt uit internationaal onderzoek. Nederland scoort inmiddels slechter dan het merendeel van de westerse landen. Een school in Helmond pakt het anders aan en heeft succes: „Bij ons worden de kinderen laaiend enthousiast als we ’Oorlogswinter’ lezen.”