Dode na zeldzame haaienaanval in Nieuw-Zeeland

Getuigen hoorden de jonge vrouw, die aan het zwemmen was langs de kust in de buurt van een redderspost, plotseling schreeuwen. Redders waren met een boot snel ter plaatse en konden haar nog op het vasteland krijgen, maar de vrouw overleed in het ziekenhuis aan haar verwondingen. Volgens ooggetuigen zou het om een witte haai gaan. Dat dier is een beschermde diersoort in de wateren van Nieuw-Zeeland. Dat meldt Nieuwsblad.

De politie bevestigde ondertussen dat het om een haaienaanval zou gaan, wat - in tegenstelling tot bijvoorbeeld in Australië - erg uitzonderlijk is in Nieuw-Zeeland. De laatste keer dat iemand verwond werd door een haai dateert uit 2018 en in 2013 was de laatste keer dat iemand een aanval van een haai neit overleefde.

Het strand is afgesloten door de politie.