Viroloog: ’Covid-19 op termijn mogelijk gewoon virus’

Viroloog en professor Bert Niesters: „Het belangrijkste is dat we kunnen concluderen dat het – gelukkig – geen chronische ziekte is.” Ⓒ Eigen foto

Amsterdam - Bij drie mensen in respectievelijk Hongkong, België en Nederland is vastgesteld dat ze hoogstwaarschijnlijk opnieuw besmet zijn met het Covid-19-virus. Bij de aanvang van deze epidemie was er nog hoop dat je de ziekte maar één keer kon krijgen, omdat de patiënt vanwege opgebouwde antistoffen immuun zou zijn.