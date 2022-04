Kenners kraken vakantieplannen kabinet: ’Reisjes worden duurder’

Binnenland

Toerisme nog lang niet terug op niveau: ’Van ene naar andere crisis’

Het internationale toerisme in Nederland zal pas in 2024 weer op het niveau van voor corona zijn. Dat verwacht ABN Amro in zijn sectorprognose Leisure. De oorlog in Oekraïne, dalend consumentenvertrouwen en hoge inflatie zitten snel herstel in de weg.