’Nu doorpakken voor beademingsapparatuur’

De ondernemer zit normaal in de sportwagens en heeft de afgelopen vijftien jaar een groot netwerk opgebouwd in onder andere China. „Die contacten zijn nu essentieel. Binnen 24 uur hebben wij deze partij op de kop kunnen tikken. Die verkopen we tegen kostprijs van 2,12 euro door aan ziekenhuizen en andere hulpverleners.”

Ook voor het tekort aan beademingsapparatuur in Nederland hoopt Göbel snel een oplossing te vinden: „Op eigen initiatief heb ik nu twee machines besteld. In deze crisis gaat ieder land voor zichzelf, daarom telt ieder uur op dit moment. We moeten nu handelen”, zegt de man. „Die machines die Nederland tekort komt zou ik wel kunnen regelen. Laten we met zijn allen nu doorpakken.”

Luchtbrug

„Maar om zover te komen heb ik wel alle hulp nodig”, stelt Göbel. „Het liefst bel ik vandaag nog met de CEO van KLM en de minister van Gezondheidszorg om een vliegtuig die kant op te sturen. Samen met de Nederlandse overheid moeten we een luchtbrug naar China openen. Dit is echt de enige manier om dit nijpende tekort aan te pakken.”