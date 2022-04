Auto in beslag genomen in onderzoek dodelijke schietpartij Oss

De in beslag genomen witte Mercedes. Ⓒ Politie.nl

OSS - De politie heeft dinsdagochtend een auto in beslag genomen die vermoedelijk betrokken was bij het dodelijke schietincident in Oss van vorige week donderdag. Het voertuig is gevonden in Enschede, zo meldt de politie. Bij de schietpartij kwam een 23-jarige Ossenaar om het leven.