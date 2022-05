Superjachten gelinkt aan Russische oligarchen verdwijnen raadselachtig van de radar

Sinds de oorlog in Oekraïne zijn de oligarchen die goede maatjes zijn met het Kremlin opgejaagd wild. Omdat veel landen hun eigendommen in beslag dreigen te nemen. Inclusief hun luxueuze superjachten die niet groot genoeg kunnen zijn.

Van Frankrijk tot de Fiji-eilanden zijn intussen al minstens dertien varende paleizen aan de ketting gelegd, schrijft Nieuwsblad. Als sanctie tegen de oorlog in Oekraïne en omdat de eigenaars linken hebben met Poetin.

Maar nu lijken ze daar iets op gevonden te hebben. Via het automatisch identifcatiesysteem (AIS) kan de positie van schepen gevolgd worden via satelliet. Niet om hen elk moment van de dag te controleren, maar eerder voor hun eigen veiligheid. Als een schip plots van de radar verdwijnt, kan dat wijzen op een ongeval en wordt hulp gestuurd.

Uit onderzoek van de Britse zondagskrant The Observer en The Guardian, met medewerking van analisten van Vasselsvalue, is nu aan het licht gekomen dat Russische oligarchen dat AIS-systeem bewust saboteren. Zo kunnen ze niet meer gevolgd worden en weet niemand in welke wateren ze zich bevinden. Ook al is dat bij wet verboden.

Uit het Britse onderzoek blijkt dat al minstens zes luxejachten zo ’verdwenen’ zijn.

Zwarte Zee

Neem nu de 73 meter lange ’Clio’ van Oleg Derepaska (Rusal aluminium). Het schip zette na de invasie koers van de Maldiven door het Suezkanaal naar Turkije en gaf op 18 april de laatste keer de coördinatoren van ergens in de Zwarte Zee. Nadien leek het verdwenen van de radar.

Of de ’Galactica Super Nova’ van Vagit Alekperov van LukOil. Volgens de officiële gegevens waarover men nu beschikt zou het mogelijk gezonken zijn voor de kust van Kroatië. Want het is niet mee te zien op de radar en de laatste gegevens werden in die omgeving opgetekend.

Bekijk ook: Financiële zeeslag met Russische megajachten

Hetzelfde geldt voor de 140 meter lange ’Ocean Victory’ van Viktor Rasjnikov, de grootste staalfabrikant van Rusland.

De ’Alfa Nero’ van meststof-miljardair Andrey Goerev verdween dan weer in de buurt van de Caraïben. Alsof het in een storm was terechtgekomen en met man en muis is vergaan.