Vrijgezel New York City hoopt op ’slutty summer’

De geplande zomeractiviteiten, ook wel ’the whoring ’20s’, moeten de Summer of Love uit 1967 doen verbleken.

Als alles volgens plan verloopt zullen New Yorkers van 16 jaar en ouder kunnen worden gevaccineerd. De bars en restaurants gaan weer open en de stad zal weer tot leven komen, zo schrijft New York Post.

’Zomer in het teken van seks’

Serena Kerrigan, een New Yorkse die op Instagram een virtuele datingshow organiseert, windt er minder doekjes omheen: „Deze zomer staat in het teken van seks. Iedereen is straks gevaccineerd en iedereen is het virtueel daten zat.”

Na meer dan een jaar berichten uitwisselen op Hinge en Tinder zal de spontaniteit van een ’echte’ ontmoeting de voorkeur hebben, meent Kerrigan. Vrijwel iedereen heeft na deze pandemie ook een overeenkomst: blijdschap dat de vrijheid weer terug is. „’Hoe blij ben jij dat de pandemie over is?’ kan straks iedereens openingszin worden.

Dansen in de straten

Volgens Nicholas Christakis, socioloog, psycholoog en docent aan de universiteit van Yale, zijn de seksuele uitspattingen na een pandemie niets nieuws: „Als je kijkt naar de geschiedenis is er altijd een feest aan het eind van een pandemie. Toen de builenpest over was, werd er gedanst op de straten.”

Toch klinkt Christakis iets minder optimistisch dan Kerrigan. De professor meent namelijk dat we momenteel niet aan het begin van het einde van de pandemie zijn, maar aan het einde van het begin. Daarom roept hij op vooralsnog de maatregelen in acht te nemen.