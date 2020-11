ME beëindigt groot illegaal feest in Limburgse bossen, 100 boetes

De politie besloot in de nacht van zaterdag op zondag tussen 03.00 en 03.30 uur in te grijpen na meldingen over geluidsoverlast. „Via verschillende bospaden bleven mensen toestromen”, aldus de politie.

De organisatoren riskeren een boete van 4000 euro. In totaal werden 100 feestvierders op de bon geslingerd. Alle apparatuur werd in beslag genomen.

Volgens burgemeester Penn-te Starke, voorzitter van de Veiligheidsregio Zuid-Limbiurg, is het onbegrijpelijk dat er nog steeds mensen zijn die zich niets van de maatregelen aantrekken. „Met z’n allen moeten we dit virus terugdringen. Samen met de politie treden we daarom op tegen mensen die de regels overtreden. Dit mag niet, dit kan niet.”