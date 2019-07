Dode en gewonde door vulkaan Stromboli

Op meerdere plaatsen op het eiland in de Middellandse Zee, circa 60 kilometer ten noorden van Sicilië, zijn door de gloeiende lava branden ontstaan. Er zijn daarom blusvliegtuigen naar het eiland gestuurd.

Volgens bewoners is er verder geen sprake van paniek. Wel spuwt de vulkaan veel rook, as en lava uit. Het gaat om een van de actiefste vulkanen van Italië, die al 2000 jaar uitbarst. Op het vulkanische eiland wonen naar schatting slechts vijfhonderd mensen. In de zomermaanden komen daar honderden toeristen bij.

Bent u op het eiland? Dan komen we graag in contact met u via onze Whatsapp tiplijn. Zet het nummer in je telefoon: +31 613650952.