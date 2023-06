Explosie bij voordeur thuiszorginstelling in Amsterdam

AMSTERDAM - Voor de deur van een thuiszorginstelling in Amsterdam is in de nacht van dinsdag op woensdag een explosie geweest. Rond 04.00 uur was er een knal bij de voordeur van de instelling op de Postjesweg in Amsterdam Nieuw-West, bevestigt de politie na berichtgeving van AT5.