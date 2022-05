Premium Het beste van De Telegraaf

Jongeren vertellen belevenissen van oudere buurtbewoners uit WO II door Kayra (12) is Erfgoeddrager: ’Twee minuten stilte om acht uur is weinig’

Door Marcel Vink

Kayra is supertrots op de medaille die hij kreeg nadat hij de ’eed’ had afgelegd.

Amsterdam - Hij is pas twaalf jaar, maar zeer geïnteresseerd in geschiedenis en zéker in de Tweede Wereldoorlog. Kayra Bulut hoefde dan ook geen seconde na te denken of hij ’Erfgoeddrager’ wilde worden: een officiële verteller van verhalen over wat er tachtig jaar geleden allemaal gebeurde. Ook in zijn eigen wijk in Amsterdam-Noord. De scholier is gegrepen door alle indrukwekkende verhalen. ’Het verleden achter ons laten? Dat moeten we júist niet doen’.