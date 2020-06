Wielrenner rijdt hondje aan en gaat er vandoor: ’We willen het gesprek aangaan’

Het ongeluk vond afgelopen maandag om 17.40 uur plaats op de Willemsbos in Hoofddorp. Ania heeft nu op Facebook een open brief geschreven aan de wielrenner in de hoop dat de persoon in kwestie zich meldt. „Ja, het roekeloos door de straat racen was wellicht fout met daardoor het compleet over het hoofd zien van mijn hondje en de botsing tot gevolg. Kennelijk realiseerde je je die fout al snel en besloot je op dat moment er vandoor te gaan. In een split second nemen we besluiten die we achteraf betreuren. Hopelijk denk jij er uiteindelijk ook zo over en meld je je alsnog bij mij. Fouten maken mag, maar herstel ze voor zover dat kan.”

De 13-jarige Gucci hield vier gebroken ribben, gekneusde longen en meerdere hematomen over aan het ongeluk. „Met ons hondje is het nog zorgelijk. Gelukkig wel donderdag thuisgekomen na opname uit een dierenkliniek”, zo laat Mark weten aan De Telegraaf. „Het wordt nog een taaie strijd, maar het ziet er wat bemoedigender uit.”

Mark en Ania hopen dat de wielrenner zich meldt om het gesprek aan te gaan. „Ondanks de boosheid en volslagen onbegrip hebben we uiteraard overigens geen enkele intentie om voor eigen rechter te spelen. En de stevige dierenartsrekeningen komen we ook wel uit.”

Het stel gaat aangifte doen bij de politie, maar wacht nog even af hoe het herstel van Gucci verloopt.