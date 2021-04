Van Dissel: vliegverbod hoeft niet als quarantaineplicht er is

Dat zei RIVM-baas Jaap van Dissel tijdens een briefing in de Tweede Kamer. Vanaf januari geldt er een verbod op passagiersvluchten vanuit Zuid-Amerika en Zuid-Afrika. De lijst is sindsdien amper aangepast. In de Kamer gaan stemmen op, onder meer van D66, GL en de PvdD, om ook India aan de lijst toe te voegen omdat er een gevaarlijke mutant van het coronavirus razendsnel om zich heen grijpt. De variant heeft inmiddels ook Europa bereikt. Volgens Van Dissel is een vliegverbod niet per se nodig, zolang de test- en quarantaineplicht maar nauwgezet wordt gehandhaafd.

Komende week behandelt de Tweede Kamer de wet waarmee de quarantaineplicht kan worden afgedwongen. Vliegmaatschappijen willen de plicht graag omdat daarmee de vliegverboden kunnen worden opgeheven. Sommige partijen in de Kamer willen die koppeling niet. Kamerlid Paternotte van D66 vindt die lijst sowieso achterhaald. Zo staat Suriname erop, terwijl het land veel minder besmettingen heeft dan Nederland.

Overigens heeft de Zuid-Afrikaanse variant in ons land amper voet aan de grond gekregen, zo lichtte Van Dissel toe. De derde golf komt bijna geheel voor rekening van de Britse variant van het virus, die 31 procent besmettelijker is dan de klassieke variant, die inmiddels helemaal is verdrongen. Het reproductiegetal ligt nog iets boven de 1, wat betekent dat het aantal besmettingen nog toeneemt.

De RIVM-directeur liet ook zien dat het aantal coronapatiënten in de ziekenhuizen lijkt af te vlakken en het aantal besmettingen stabiliseert. De druk op ziekenhuizen zal begin mei dalen, zo verwacht hij. Toch wilde hij en overige leden van het Outbreak Management Team liever dat het kabinet zou wachten met versoepelen totdat de daling echt zou zijn ingezet. „Zodat je die stap met meer vertrouwen kunt zetten.”

’Nieuwe fase’

Volgens Van Dissel bereikt de pandemie ’een nieuwe fase’. „Het virus botst steeds vaker op tegen iemand die het al heeft gehad, of die is gevaccineerd. Tot nu toe was het zo dat een afname alleen werd veroorzaakt door strengere maatregelen. Nu komt het door opbouw van immuniteit.”

De effecten van de vaccinatiecampagne beginnen volgens Van Dissel steeds duidelijker zichtbaar te worden. Hij wees nog eens op cijfers waaruit blijkt dat ouderen in de hoogste leeftijdsgroepen het virus nauwelijks nog oplopen.