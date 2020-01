’Konikpaarden Texel naar slacht om bescherming weidemieren’

Dat meldt het Noordhollands Dagblad. De hengstengroep moet het veld ruimen omdat het zich te tam zou gedragen tegenover de wandelaars in het gebied. De paarden zoeken toenadering en besnuffelen rugzakken. Bovendien komt het ecologisch systeem in het geding doordat verwacht wordt dat de dieren de nesten van de weidemier zullen vertrappen. „Gele weidemieren zorgen met hun gegraaf voor verrijking van de leefomstandigheden in het gebied en verhogen de kwaliteit. De aanwezigheid van de koniks leidt daarnaast tot veel extra werk voor het team op Texel”, luidt de motivatie van Staatsbosbeheer.

Volgens de natuurbeheerder is het niet mogelijk om in De Slufter het graasgebied aan te passen zodat de overlast kan worden teruggedrongen. Alternatieven op het eiland zouden ook niet voldoen. Toch zegt Staatsbosbeheer Texel de paarden met tegenzin te zien vertrekken. „Want ze genoten op Texel van hun leven en wij van het schouwspel van de hengstengroep.”

Een jaar geleden werden de hengsten overgeplaatst vanuit het Oostervaardersveld. In dat gebied was te weinig ruimte en voedsel voor hen beschikbaar.