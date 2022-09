Amsterdamse politie waarschuwt voor ronselen kinderen met snus

Snus, afkomstig uit Zweden, is tabak in een tablet of theezakje dat onder de bovenlip wordt gestopt. Gebruikers krijgen vervolgens een shot nicotine binnen via hun slijmvlies en speeksel. Volgens de politie ziet het er leuk uit en ruikt het heerlijk, waardoor het aantrekkelijk is voor kinderen. Snus is erg verslavend. "Na het gebruik van drie zakjes kun je al verslaafd raken", vertelt een agent in het filmpje.

De politie hoort van jonge kinderen, uit groep 7 en 8 van het basisonderwijs en uit de eerste klas van de middelbare school, dat ze op school worden benaderd om snus te gebruiken. Door kinderen verslaafd te maken aan het middel, willen criminelen hen inzetten voor diverse klusjes, bijvoorbeeld om zelf snus te dealen. Volgens de politie worden kinderen zo langzaam de criminaliteit in getrokken.