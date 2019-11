Moeder vaker onafhankelijk

Zo’n vijf jaar geleden stopte Jan Nico van Aalsum, op de foto met zijn dochter, met werken (zie kader). Zijn vrouw is kostwinner. Ⓒ Anne van der Woude

Amsterdam - Steeds meer moeders zijn economisch zelfstandig. Verdiende in 2011 nog 57 procent van de vrouwen met partner en minderjarige kinderen minimaal 960 euro netto, in 2018 was dit toegenomen tot 65 procent. „Echt een opvallend grote stijging”, vindt CBS-hoofdeconoom Peter Hein van Mulligen.