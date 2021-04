Iets minder patiënten in ziekenhuis, wel nog meer dan vorige week

In de afgelopen twee dagen zijn 63 bedden voor coronapatiënten vrijgekomen, maar het aantal opgenomen patiënten ligt nog steeds aanzienlijk hoger dan in de vorige week.

Verpleegafdelingen behandelen nu 1711 mensen vanwege Covid-19, de ziekte die door het coronavirus wordt veroorzaakt. Dit zijn er 16 minder dan op donderdag en 71 minder dan op woensdag. In de drie dagen ervoor was het aantal coronapatiënten op die vleugels juist met bijna tweehonderd toegenomen.

Intensive cares behandelen nu 784 coronapatiënten, veertien minder dan op donderdag. In de dagen daarvoor was het aantal ic-patiënten juist met 68 gestegen.

Ziekenhuizen hebben in de afgelopen 24 uur 307 nieuwe coronapatiënten opgenomen. Het is de derde achtereenvolgende dag dat dit aantal boven de 300 ligt. In de laatste zeven dagen registreerde het LCPS 2016 nieuwe opnames op de verpleegafdelingen en intensive cares. Dit komt neer op gemiddeld 288 per dag.

Besmettingen

Tussen donderdagochtend en vrijdagochtend zijn 7716 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Voor een vrijdag is dat het hoogste aantal sinds 8 januari.

In de afgelopen week zijn 47.322 positieve tests gemeld aan het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). Dat komt neer op 6760 nieuwe gevallen per dag. Voor het eerst in een week loopt het gemiddelde op. In de afgelopen dagen had het aantal gevallen juist een pas op de plaats gemaakt, mogelijk door Pasen.

Rotterdam telde de meeste positieve tests. In de Maasstad kregen 405 inwoners te horen dat ze het coronavirus hebben opgelopen. In Amsterdam kwamen 318 besmettingen aan het licht en in Den Haag 308. Daarna volgen Eindhoven (163), Utrecht (129) en Tilburg (108). Bij de veiligheidsregio’s steekt Rotterdam-Rijnmond al tijden boven de rest van het land uit. Afgelopen etmaal zijn daar 805 besmettingen bevestigd.

Het aantal sterfgevallen steeg met 41. Dat is het hoogste aantal in bijna drie weken. Dat wil niet zeggen dat al die mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, Wanneer een coronapatiënt overlijdt, duurt het soms een tijdje voor dit wordt doorgegeven aan het RIVM. Amsterdam telde negen meldingen van sterfgevallen, het hoogste aantal van het land. In de provincie Zeeland steeg het aantal sterfgevallen met vijf.

In de afgelopen zeven dagen zijn 158 sterfgevallen geregistreerd, gemiddeld bijna 23 per dag. Dat is nog altijd aanzienlijk minder dan rond de jaarwisseling, bij de start van de vaccinatiecampagne. Toen waren er soms meer dan 150 gemelde sterfgevallen per dag.