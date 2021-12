Dolfijn in Oosterschelde dood aangetroffen

„Een passant trof het dier vanochtend levenloos aan in het water tussen Poortvliet en Scherpenisse en alarmeerde direct SOS Dolfijn”, aldus de stichting in een bericht op Facebook. „Medewerkers van het Reddingsteam Zeezoogdieren gaan ter plaatse om de tuimelaar vandaag te bergen.”

Geen goed leefgebied

De dolfijn moest vanuit de Oosterschelde zelf zijn weg terugvinden naar de Noordzee, maar dat is dus niet gelukt. „Het dier zwom actief en werd sporadisch waargenomen”, aldus SOS Dolfijn. „Er was niets wat het rescueteam kon doen. Behalve monitoren en de gezondheid in de gaten houden.” Het dier was op 23 november voor het laatst gezien, twittert de stichting.

De Oosterschelde is geen goed leefgebied voor een walvisachtige, meldde de stichting eerder al. De beste mogelijkheid om het dier terug de zee in te krijgen was geweest als het was gestrand, bijvoorbeeld op een zandbank. Dan had het dier direct kunnen worden vrijgelaten terug in de zee, aldus de stichting.