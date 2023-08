Trein rijdt in Noord-Italië vijf spoorwerkers dood

Het ongeval gebeurde rond middernacht in de buurt van het station van de gemeente Brandizzo, ten noordoosten van Turijn. De hulpdiensten zijn aanwezig op de plaats van het ongeval. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is nog onduidelijk. Mogelijk zijn de spoorwerkers van achteren geraakt toen ze aan het werk waren. In de trein, die 160 kilometer per uur reed, zaten geen passagiers.

Burgemeester Paolo Bodoni van Brandizzo spreekt van een „enorme tragedie.” Hij is zelf ook arts en zegt tegen de krant La Repubblica dat hij door een collega van „het griezelige tafereel” op de hoogte was gebracht. Bodoni sluit niet uit dat het ongeval mogelijk is veroorzaakt door een communicatiefout.

Spoorwegbeheerder Rete Ferroviaria Italiana heeft in een verklaring zijn medeleven betuigd met de nabestaanden van de slachtoffers.