’Dure uitleg over tandenstokers’

'Nieuwe tandarts laat je weer lachen' (Tel.17 okt). Terwijl ik al jaren tandenstokers gebruik, vond mijn nieuwe tandarts het nodig toch een gesprekje met mij te voeren over verschillende types tandenstokers en het gebruik daarvan tijdens mijn half jaarlijkse controle.

Vervolgens kreeg ik de rekening toegestuurd. Groot was mijn verbazing en verontwaardiging toen op de declaratie onder meer een bedrag van 12,06 euro in rekening was gebracht onder het mom van: Preventieve voorlichting en/of instructie, per 5 minuten. Ik kon er niet om lachen.

Van der Sluis, Drachten