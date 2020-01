Politie stopt met gezamenlijke aanpak fietsdiefstal: ’Onbegrijpelijk’

„Een onbegrijpelijk en onverantwoord besluit”, reageert voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging. „Als de organisatie die voor de opsporing van fietsendieven moet zorgen eruit stapt, is dat natuurlijk een vreselijk slecht signaal en opent deuren voor criminelen om hier hun slag te slaan.”

Terugkrijgen bij eigenaar lastiger

De samenwerking tussen de partijen behelst het uitwisselen van informatie over bijvoorbeeld framenummers en locaties van gestolen fietsen. Bovendien verbetert het de identificatie en registratie van fietsen.

De politie heeft een opsporingsbevoegdheid. Wanneer uit de samenwerking stappen, wordt het lastiger om een gestolen fiets terug bij de rechtmatige eigenaar te krijgen Een voorbeeld: wanneer een gestolen fiets door een verzekeraar wordt opgespoord, mag alleen de politie deze afhandig maken van de ’nieuwe eigenaar’.

"Dit kost onze samenleving naar schatting 600 miljoen euro per jaar"

Fietsdiefstal is de meest voorkomende diefstal in Nederland. Jaarlijks wordt naar schatting vijf procent van alle Nederlanders hierdoor getroffen. Van Eijck: „Dit kost onze samenleving naar schatting 600 miljoen euro per jaar. Ik vind het echt niet kunnen dat de politie uit SAFE stapt waar alle partijen juist alles proberen te doen om het fietsendieven zo lastig mogelijk te maken.”

’Dagelijks 1500 fietsen gestolen’

„Iedere dag worden in ons land 1500 fietsen gestolen. Dat zijn er jaarlijks dus 550.000. Dit is een misdrijf dat keihard moet worden aangepakt”, zegt SAFE-woordvoerder Guus Wesselink. „Maar wat gebeurt er: de politie stopt hun medewerking aan onze club waarmee ze eigenlijk aangeven dat fietsdiefstal landelijk geen topprioriteit heeft.”

"We zien onder meer dat Oost Europese bendes in Nederland actief zijn en het gemunt hebben op e-bikes en dure racefietsen"

„We zien onder meer dat Oost Europese bendes in Nederland actief zijn en het gemunt hebben op e-bikes en dure racefietsen. Die verdwijnen in grote aantallen de grens over naar Oost Europa. Dat zijn misdrijven waar de politie natuurlijk gewoon landelijk op moet acteren met iedereen die daar bij betrokken is”, stelt Wesselink.

’Het ging de goede kant op’

Volgens Van Eijck ging het juist de goede kant op. „In tien jaar tijd hebben we het aantal diefstallen terug weten te dringen van 850.000 naar dus 550.000. Nog veel te veel natuurlijk en niet iets om trots op te zijn. Vandaar dat we samen jacht moeten blijven maken op fietsendieven.”

"We hebben meegewerkt, maar nu voor een andere aanpak gekozen waarbij we denken ook succesvol te kunnen zijn"

De Nationale Politie zegt dat voor een andere aanpak gekozen is. „We denken dat de regiokorpsen het heel goed zelf kunnen aanpakken. We hebben meegewerkt, maar nu voor een andere aanpak gekozen waarbij we denken ook succesvol te kunnen zijn”, aldus een woordvoerder.

Weinig aangiftes

„Het gaat ook om een signaalfunctie”, meent Wesselink. „Als de politie landelijk niet meedoet in een expertiseclub dan is dat een slecht voorbeeld aan de korpsen. Ik vrees dat ook de lage aangiftebereidheid van 25% nog verder afneemt en Nederland opnieuw een walhalla voor fietsdieven wordt. We waren zo op de goede weg door de kennis en kunde van de politie die nu node gemist gaat worden.”