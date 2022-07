Celstraffen tot 15 jaar geëist tegen aanslagplegers fruitbedrijf

Adam el-R bekende dat hij betrokken was bij de aanslagen. Hij wordt verdacht van beschietingen van huizen van personeelsleden van De Groot in Hedel, Kerkdriel, Velddriel en Waardenburg in mei 2021 en brandstichting bij een woning in Tiel in juni vorig jaar. Daarbij stuurde hij de andere verdachten aan. El-R. was betrokken bij de eerste aanslagen toen hij 17 jaar was, bij de laatste brandstichting was hij 18. Het OM vindt dat hij als volwassene berecht moet worden.

Bij De Groot in Hedel werd drie jaar geleden 400 kilo cocaïne gevonden tussen een partij bananen. Het bedrijf deed aangifte bij de politie, die de cocaïne in beslag nam. Daarop zou hoofdverdachte Ali G. (37) uit Naarden de fruitimporteur zijn gaan afpersen omdat de drugs van hem zouden zijn. Hij zette een aantal mensen aan het werk om medewerkers van De Groot af te persen. Hij zou daarmee vanuit de gevangenis zijn doorgegaan. Tegen hem werd vorige week 26 jaar en 7 maanden cel geëist.

Rechtbanktekening van hoofdverdachte Ali G. in de afpersingszaak De Groot Fresh Group Hedel. Ⓒ ANP

Zijn halfbroer Yassine A. (21) is inmiddels veroordeeld tot tien jaar cel vanwege zijn rol als ’adjudant’ en ’doorgeefluik’ van G. Aan zes medeverdachten, de uitvoerders van de aanslagen, zijn celstraffen tot acht jaar opgelegd.

Deze week staan nog zeven uitvoerders van de aanslagen terecht. Kevin D. (19) uit Amsterdam en Karim el K. (24) uit Almere zeiden woensdag in de rechtbank in Arnhem dat ze alleen maar waren meegereden naar de Bommelerwaard en niet wisten wat daar stond te gebeuren. Dat vond de officier van justitie erg ongeloofwaardig. Hij vroeg voor „meeloper” Kevin D. 20 maanden cel en jeugd-tbs en 5 jaar cel voor Karim el K. voor hun aandeel in de „terreurcampagne.”