Campingweer in Nederland dramatisch: langdurige regen op komst

Lokaal valt er tot wel 60 mm. Kampeerders die geduld hebben zullen uiteindelijk beloond worden, want in het weekend slaat het weer helemaal om en breekt een zonnige en droge periode aan.

Maar voor het zo ver is, moeten toeristen die voor een verblijf in eigen land hebben gekozen flink doorbijten. „Een regenzone blijft de komende drie dagen boven ons land slepen. Hierdoor valt urenlang regen en soms regent het ook stevig door. De meeste regen is voor het midden en zuiden. Daar valt in drie dagen tijd regionaal 40 tot 60 mm. Ter vergelijking, in de hele maand juli valt normaal 78 mm”, aldus Jaco van Wezel van Weeronline.

Restant tropische storm

De vele regen wordt veroorzaakt door de voormalige tropische storm Edouard. Eén troost voor campinggangers: de restanten van de storm leveren vooral veel regen op, de kans op zware windstoten is klein. Wie toch even de tent of caravan wil verlaten, zal het moeten hebben van een droge periode. Volgens Van Wezel kan zo’n periode ’enkele uren’ duren. De kans daarop is het grootst in het noorden van Nederland.

Bij alle regen wordt het woensdag 16 tot 18 graden. Donderdag en vrijdag loopt het kwik op naar 18 tot 21 graden.

Vakantievierders in eigen land zullen balen van de vele neerslag, maar voor de natuur is de langdurige regen een zegen. Omdat het over het algemeen niet plenst heeft het regenwater de tijd om de bodem in te trekken.