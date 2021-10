Auto ontploft bij vliegveld Jemen: 12 burgers gedood

Buitenland

Vliegtuig met 21 inzittenden stort neer in Texas en vliegt in brand

Een vliegtuig is dinsdagmiddag neergestort in de buurt van Houston, Texas. Het vliegtuig is volledig in brand opgegaan, maar de 21 inzittenden die aan boord zaten konden net op tijd uit het vliegtuig ontsnappen.