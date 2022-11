Ambtelijke top Tweede Kamer stapt op om zaak-Arib

De hoogste ambtenaren van de Tweede Kamer hebben eerder klachten uit anonieme brieven bevestigd dat onder Arib sprake zou zijn geweest van een ’schrikbewind’. In haar ontslagbrief schrijft griffier Roos: ’Zoals bekend heeft het Managementteam (MT) van de Tweede Kamer deze signalen helaas moeten bevestigen op grond van eigen ervaring en waarneming’. Daarom had Roos - samen met het politieke bestuur van de Kamer, onder leiding van Bergkamp - besloten om een extern onderzoek naar Arib in te stellen.

Roos: ’Sinds dit besluit is het zeer onrustig in de Tweede Kamer, hetgeen ik vanzelfsprekend betreur. Tegelijk ontslaat onrust een werkgever niet van de juridische en morele verplichting signalen te laten onderzoeken. De onrust is naar mijn observatie voor een groot deel politiek ingegeven en gestuurd, waarbij ook een deel van de media en een aantal wetenschappers lijken te zijn betrokken. Hiermee heb ik, als werkgever, grote moeite’.

Binnen het Kamerbestuur, het zogeheten presidium, was deze week een strijd gaande over de vraag of en in welke vorm het externe onderzoek naar Arib moet doorgaan. Onder meer PVV, SP, PvdA en Kamerlid Pieter Omtzigt hadden het presidium – met daarin acht Kamerleden van de grotere partijen – gevraagd het onderzoek te stoppen. „We hebben zorgen over de onafhankelijkheid”, zei SP-Kamerlid Renske Leijten, die zelf niet in het presidium zit. „Het is beter om een nieuw onderzoek te starten, waarbij het presidium recht doet aan de klachten, maar waarmee we ook vooruit kunnen: hoe gaan we in de toekomst om met anonieme klachten aan het adres van een Kamerlid?”

De huidige Kamervoorzitter, Vera Bergkamp (D66), staat al langer onder grote politieke druk om een extern onderzoek naar Arib stop te zetten.