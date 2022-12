Premium Het beste van De Telegraaf

Blij in de rij Meubelboulevard-uitje op tweede kerstdag terug van weggeweest

De kussens ’voor jarige oma’ zijn in ieder geval al veroverd door vader Olaf, moeder Eline en de kinderen Dylan en Linsey uit Amersfoort, die ook nog heel wat meubels hopen te scoren op ’tweede kerstdag, meubelboulevarddag’. Ⓒ Amaury Miller

UTRECHT - We waren er eigenlijk al niet meer zo aan gewend om bumper aan bumper te staan bij de tuincentra, de woonmalls en de meubelboulevards op tweede kerstdag. Maar na twee coronajaren, waarin zo’n beetje alles gesloten was, willen we weer ons ’traditionele’ tweede kerstdaguitje beleven. Kennelijk het liefst zo massaal mogelijk en, opmerkelijk: we nemen het voor lief.