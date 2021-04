Kraken criminele berichten Sky blijkt goudmijn: ’Grot van Ali Baba is opengegaan’

Een „historische dag” werd het genoemd. Een „mijlpaal in de geschiedenis van het recherchewerk” zelfs. Een maand nadat de politie met Operatie Sky een bom liet ontploffen in de onderwereld lijken die woorden niet overdreven. Het regent berichten over gigantische partijen cocaïne die in beslag zijn genomen, arrestaties van corrupte handlangers en doorbraken in onderzoeken naar liquidaties die tot voor kort nog muurvast zaten door de omerta die in de criminele wereld geldt.