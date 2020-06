Grote storing Vodafone: ziekenhuizen onbereikbaar

Het UMC Utrecht maakt melding van de landelijke storing. „Het UMC Utrecht en Wilhelmina Kinderziekenhuis zijn daarom alleen bereikbaar via het noodnummer: 030 6397999.”

Ook het Erasmus MC in Rotterdam heeft problemen, meldt RTV Rijnmond. Dat ziekenhuis heeft het telefoonnummer 010-2416200 gelanceerd – alleen voor noodsituaties.

Verschillende bedrijven, zoals moederbedrijf Ziggo en Eneco, kampen met de storing, net als talloze Veiligheidsregio’s in onder meer Drenthe en de Zaanstreek, vervoersbedrijven, GGD’en, en gemeentes waaronder Zeist, Zoetermeer, Den Haag, Alkmaar en Leeuwarden.

Ook in het noorden zijn veel problemen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG), het Ommelander Ziekenhuis Groningen (OZG) en het Refaja ziekenhuis zijn getroffen, net als de Rijksuniversiteit Groningen (RUG), Waterbedrijf Groningen en de provincie Groningen. Dat meldt RTV Noord.

„Mobiel bellen is in de meeste gevallen wel mogelijk. De storing treft vooral het zakelijk verkeer via het vaste netwerk. Voor een klein deel van de klanten zijn er ook problemen met mobiele telefonie”, laat een woordvoerdervan Vodafone weten.

Vaste lijnen

Donderdagochtend zijn duizenden meldingen van de storing gedaan bij de website allestoringnen.nl, die storingen in kaart brengt. Het hoogtepunt lag rond 08.30 uur, maar ook daarna stromen de meldingen nog binnen.

Het UMCG ontdekte de storing om 4.00 uur, meldt RTV Noord. Vaste telefoons zijn niet bereikbaar. Ook doorschakelingen naar mobiele telefoons werken niet. Het UMCG heeft noodnummer 050-3026161 gelanceerd. „De storing had geen gevolgen voor de afhandeling van spoedpatiënten, omdat de 112-meldkamer en het UMCG hiervoor een by-pass gebruiken”, liet een woordvoerder weten.

Het is niet bekend hoelang de storing nog gaat duren. „We werken er met man en macht aan om het probleem te verhelpen”, aldus de Vodafone-woordvoerder. „Een deel van onze zakelijke klanten heeft momenteel geen internet en vaste telefonie.” Het gaat volgens hem om een storing in verschillende delen van het land.