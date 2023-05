Vermiste Australische man gevonden in lichaam dode krokodil

SYDNEY - De overblijfselen van een vermiste man zijn mogelijk gevonden in de maag van een dode krokodil, meldt de Australische politie. De 65-jarige man raakte zaterdag op mysterieuze wijze spoorloos tijdens het vissen met een vriend in de Kennedy-rivier in de noordoostelijke deelstaat Queensland.