CBG: 36 bijwerkingen ontdekt sinds toelating coronavaccins

Toen de eerste vaccins dit jaar werden toegelaten tot de Nederlandse markt, waren er 31 bijwerkingen bekend. Dat er sindsdien 36 aan de bijsluiters zijn toegevoegd, heeft volgens het CBG vooral te maken met de grote schaal waarop er nu wereldwijd gevaccineerd wordt. In Nederland zijn er tot dusver ruim 24 miljoen prikken gezet.

„Hierdoor zijn in korte tijd de bijwerkingen en met name ook de zeldzame bijwerkingen veel sneller gezien”, laat de woordvoerster weten. In de klinische studies voorafgaand de toelating van de vaccins kwamen die onvoldoende naar voren om in de bijsluiters te belanden, aldus het CBG. „Als er dan na registratie veel spontane meldingen binnenkomen van een bepaalde bijwerking, bijvoorbeeld diarree en overgeven, kan men toch besluiten dit op te nemen.”

Zeldzame bijwerkingen

Van de mogelijke bijwerkingen die later zijn toegevoegd, staan er acht te boek als ernstig. Hieronder zijn ontstekingen aan het hart na vaccinatie (myocarditis en pericarditis). Deze zeldzame aandoeningen worden genoemd in de bijsluiters van het vaccin van Moderna en Pfizer.

Bij Janssen en AstraZeneca gaat het onder meer om immuun trombocytopenie, een zeldzame aandoening waarbij het lichaam bloedplaatjes afbreekt. Ook minder ernstige bijwerkingen als overgeven (Pfizer, zeer vaak), duizeligheid (Moderna, zelden) en diarree zijn later toegevoegd als mogelijke bijwerkingen.

Het CBG geeft aan dat de meeste vaccinbijwerkingen „in beeld” zijn. Naar een aantal andere mogelijke bijwerkingen wordt nog onderzoek gedaan. „Uitsluiten dat het hierbij blijft kun je nooit”, licht de woordvoerster toe.